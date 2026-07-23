Трехлетний ребенок погиб при налете дронов на Воронежскую область

В Воронежской области в результате массированной ночной атаки БПЛА погиб трехлетний мальчик, еще трое жителей получили ранения. Всего силами ПВО над Воронежем и шестью районами региона было уничтожено 36 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
В пригороде падение обломков сбитого БПЛА вызвало пожар в частном жилом доме, ставший причиной гибели ребенка. Его родители госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. В том же муниципалитете легкие травмы получил 19-летний местный житель, ему оказали помощь на месте.
Наземные разрушения зафиксированы на объектах гражданской и логистической инфраструктуры. Осколками повреждены склады двух маркетплейсов, в 15 квартирах многоэтажек и девяти частных домах выбиты стекла и повреждены кровли. Также осколки повредили около десяти автомобилей. Еще в двух районах области зафиксированы повреждения фасадов и окон частных домовладений.