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Трехлетний ребенок погиб при налете дронов на Воронежскую область

Губернатор Александр Гусев сообщил о массированной атаке БПЛА на регион, в ходе которой ПВО сбила 36 беспилотников. В пригороде Воронежа обломки дрона упали на жилой дом, вызвав пожар, унесший жизнь трехлетнего мальчика.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Воронежской области в результате массированной ночной атаки БПЛА погиб трехлетний мальчик, еще трое жителей получили ранения. Всего силами ПВО над Воронежем и шестью районами региона было уничтожено 36 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

В пригороде падение обломков сбитого БПЛА вызвало пожар в частном жилом доме, ставший причиной гибели ребенка. Его родители госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. В том же муниципалитете легкие травмы получил 19-летний местный житель, ему оказали помощь на месте.

Наземные разрушения зафиксированы на объектах гражданской и логистической инфраструктуры. Осколками повреждены склады двух маркетплейсов, в 15 квартирах многоэтажек и девяти частных домах выбиты стекла и повреждены кровли. Также осколки повредили около десяти автомобилей. Еще в двух районах области зафиксированы повреждения фасадов и окон частных домовладений.

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