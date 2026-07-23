Годовалая девочка отравилась жидкостью для чистки бассейна в Красноярском крае

В больницу Красноярска доставили ребенка с диагнозом «острое отравление» — малышка отхлебнула из флакона чистящее средство.
Несчастный случай произошел в населенном пункте Емельяново, который находится рядом с краевой столицей. После сообщения врачей о поступлении в медучреждение маленькой пациентки полиция начала проверку, проинформировали в региональном управлении МВД.
Правоохранители установили, что взрослые не уследили за дочерью, и она отпила из емкости с бытовой химией, предназначенной для чистки уличного бассейна.
Сейчас жизнь пострадавшей вне опасности, врачи оказали ей необходимую помощь.
В отношении родителей составлен протокол о неисполнении ими обязанностей по содержанию несовершеннолетних.