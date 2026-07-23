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37-летний рецидивист сломал череп волгоградцу приемом самбо

Мужчину задержали в Красноармейском районе.

В Красноармейском районе Волгограда полицейские задержали 37-летнего мужчину, причинившего тяжкие телесные повреждения знакомому. Инцидент произошел 19 июля 2026 года, когда в полицию поступило сообщение о 46-летнем местном жителе с переломом основания свода черепа.

В пресс-службе Волгоградской полиции прокомментировали: потерпевший пояснил, что конфликт возник на одной из улиц района. Нападавший, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, применил прием боевого самбо, из-за чего мужчина упал и ударился головой об асфальт.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый житель Волгограда, который в содеянном сознался. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В настоящее время спортсмен задержан в порядке ст. 20.1 КоАП РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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