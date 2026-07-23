В пригороде Воронежа при атаке украинского БПЛА погиб трехлетний мальчик

В Воронежской области в результате атак украинских беспилотников погиб маленький ребенок. Еще трое человек получили ранения, сообщил в своем «Макс»-канале губернатор региона Александр Гусев.
Согласно его данным, в результате падения БПЛА в одном из пригородов областного центра начался пожар в жилом частном доме. При пожаре погиб трехлетний мальчик. Его родители получили ранения разной степени тяжести.
«От себя лично и от правительства региона выражаю им и их родным глубокие соболезнования. Готовы оказать всю необходимую помощь», — говорится в сообщении главы региона.
Гусев также добавил, что в этом же муниципалитете ранения получил 19-летний парень — госпитализация ему не потребовалась.
Атака нанесла и материальный ущерб. В девяти частных домах выбиты стекла, повреждены кровля и хозпостройки. В 15 квартирах пяти многоэтажек потребуется замена окон и ремонт коммуникаций. Пострадали также машины.
Кроме того, повреждения получили кровля маркетплейса и фасад другого такого же объекта.
Гусев отметил, что за ночь дежурные силы ПВО сбили в небе над Воронежем и шестью районами области 36 БПЛА.