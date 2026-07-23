Пьяный волгоградец приемом самбо изувечил прохожего

Полицейские задержали 37-летнего волгоградца, который получил тяжелую травму в результате уличного конфликта. 46-летний житель Красноармейского района попал в больницу после того, как неизвестный ему ранее мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на него, применив прием боевого самбо. Тот не удержался на ногах и упал, ударившись головой об асфальт.
В больнице у пострадавшего диагностировали перелом основания черепа. Нападавшим оказался ранее судимый волгоградец. В отношении него возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.
Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.Читать дальше