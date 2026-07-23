Пьяный волгоградец приемом самбо изувечил прохожего

Полицейские задержали 37-летнего волгоградца, который получил тяжелую травму в результате уличного конфликта. 46-летний житель Красноармейского района попал в больницу после того, как неизвестный ему ранее мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на него, применив прием боевого самбо. Тот не удержался на ногах и упал, ударившись головой об асфальт.