Украинские дроны убили трёхлетнего мальчика под Воронежем

В результате атаки украинских беспилотников в Воронежской области погиб трёхлетний мальчик, сообщил губернатор Александр Гусев. Родители ребёнка получили ранения разной степени тяжести и госпитализированы, также пострадал 19-летний парень с лёгкими травмами. При атаке повреждены кровля склада маркетплейса и фасад соседнего здания.
Губернатор не уточнил, в каком именно населённом пункте произошла трагедия. Подробности об обстоятельствах гибели ребёнка также не раскрываются.
Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Состояние родителей оценивается как стабильное, им оказывается вся необходимая помощь.
В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры, включая складское помещение одного из маркетплейсов. На месте работают оперативные службы.
Минобороны России официально не комментировало данный инцидент. Ранее в регионе уже объявляли режим опасности атаки БПЛА.
Воронежская область уже подвергалась атакам украинских дронов. Кроме того, на прошлой неделе в соседней Белгородской области при аналогичном ударе погиб один мирный житель.
Губернатор Гусев обратился к воронежцам после серьезной вражеской атаки на регион.
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