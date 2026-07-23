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Украинские дроны убили трёхлетнего мальчика под Воронежем

В Воронежской области при атаке БПЛА погиб трёхлетний ребёнок.

В результате атаки украинских беспилотников в Воронежской области погиб трёхлетний мальчик, сообщил губернатор Александр Гусев. Родители ребёнка получили ранения разной степени тяжести и госпитализированы, также пострадал 19-летний парень с лёгкими травмами. При атаке повреждены кровля склада маркетплейса и фасад соседнего здания.

Губернатор не уточнил, в каком именно населённом пункте произошла трагедия. Подробности об обстоятельствах гибели ребёнка также не раскрываются.

Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Состояние родителей оценивается как стабильное, им оказывается вся необходимая помощь.

В результате атаки повреждены объекты инфраструктуры, включая складское помещение одного из маркетплейсов. На месте работают оперативные службы.

Минобороны России официально не комментировало данный инцидент. Ранее в регионе уже объявляли режим опасности атаки БПЛА.

Воронежская область уже подвергалась атакам украинских дронов. Кроме того, на прошлой неделе в соседней Белгородской области при аналогичном ударе погиб один мирный житель.

Губернатор Гусев обратился к воронежцам после серьезной вражеской атаки на регион.

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