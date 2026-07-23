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27 членов ОПГ осудили за хищение $6,4 млн в Туркестане

АСТАНА, 23 июл — Sputnik. Более 3 млрд тенге ($6,4 млн) бюджетных средств похитила ОПГ, членов которой осудили в Туркестане.

Источник: Скриншот видео АФМ

АФМ сообщил, что в 2016—2021 годах руководство ТОО «КТ Яссы Несие» организовало схему хищения средств АО «Аграрная кредитная корпорация», выделенных в рамках программы поддержки агробизнеса для приобретения крупного рогатого скота.

«Для получения кредитов на подставных лиц регистрировались фиктивные крестьянские хозяйства и ИП. Заявки сопровождались поддельными бизнес-планами, правоустанавливающими документами и несуществующим залоговым имуществом. Специалисты по кредитованию обеспечивали подготовку документов, формировали фиктивные кредитные заключения, акты осмотра и документы о целевом использовании средств, создавая видимость законности выдачи займов», — рассказали в агентстве.

Оценщики и специалисты по залоговому обеспечению оформляли недостоверные отчеты об оценке и подтверждали наличие имущества, которое фактически отсутствовало либо не соответствовало заявленной стоимости. Нотариусы за денежное вознаграждение удостоверяли фиктивные документы на объекты залога.

В результате, в зависимости от роли, каждому участнику ОПГ назначено от 6 до 8 лет лишения свободы.

«В результате установлено 33 факта совершения уголовных правонарушений, оформлены 24 фиктивных кредита, в качестве залога представлены 54 несуществующих объекта. По решению суда в доход государства конфисковано 19 жилых домов, 10 земельных участков, 2 квартиры, 4 коммерческих помещения и 4 автомашины. Приговор не вступил в законную силу», — сообщило АФМ.