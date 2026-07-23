27 членов ОПГ осудили за хищение $6,4 млн в Туркестане

«Для получения кредитов на подставных лиц регистрировались фиктивные крестьянские хозяйства и ИП. Заявки сопровождались поддельными бизнес-планами, правоустанавливающими документами и несуществующим залоговым имуществом. Специалисты по кредитованию обеспечивали подготовку документов, формировали фиктивные кредитные заключения, акты осмотра и документы о целевом использовании средств, создавая видимость законности выдачи займов», — рассказали в агентстве.