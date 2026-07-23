В США начались протесты после убийства убийства мужчины полицейскими

В городе Мэдисон (штат Висконсин, США) начались уличные протесты после того, как полицейские застрелили мужчину во время задержания. Об этом сообщает телеканал CNN.
Правоохранители пытались задержать мужчину, который передвигался на велосипеде. Он оказал сопротивление и был застрелен. По словам шефа полиции города, у мужчины был нож, которым он ранил одного из полицейских. Запись происшествия распространилась в социальных сетях. Личность убитого полицейские отказались раскрывать. Протестующие возмущены тем, что у страж порядка не было нательных камер.
Власти требуют расследования. Четверо полицейских отстранены на фоне протестов. Руководство региона принимает меры, чтобы избежать беспорядков.
Ранее полицейский из Франции застрелил водителя, отказавшегося остановиться.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.