В США начались протесты после убийства убийства мужчины полицейскими

Правоохранители пытались задержать мужчину, который передвигался на велосипеде. Он оказал сопротивление и был застрелен. По словам шефа полиции города, у мужчины был нож, которым он ранил одного из полицейских. Запись происшествия распространилась в социальных сетях. Личность убитого полицейские отказались раскрывать. Протестующие возмущены тем, что у страж порядка не было нательных камер.