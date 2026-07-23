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«112»: Пьяный житель Электростали выстрелил с балкона в подростка, убиравшего двор

Пьяный житель Электростали расстрелял с балкона подростка, убиравшего двор. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил Telegram-канал «112».

Пьяный житель Электростали расстрелял с балкона подростка, убиравшего двор. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Чернышевского. 35-летний местный житель в нетрезвом состоянии начал стрелять из пневматического ружья с балкона квартиры на четвертом этаже в 14-летнего подростка. В результате случившегося парень получил травмы.

Стрелка задержали и доставили в отдел полиции, оружие изъяли. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщается в публикации.

Ранее в жилом комплексе «Татьянин Парк» в Новой Москве пара, стоявшая на одном из балконов, несколько раз выстрелила из пневматического пистолета в сторону площадки, на которой в тот момент находились дети.

Другой мужчина распивал алкоголь на детской площадке возле дома на улице Кирова в подмосковных Люберцах, а после этого начал стрелять из пневматического пистолета. Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника.