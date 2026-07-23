Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Волгограда получил перелом черепа после уличной драки

В Волгоградской области полицейские задержали мужчину, который покалечил оппонента в конфликте.

Источник: Комсомольская правда

В Красноармейском районе Волгограда полицейские задержали местного жителя, который в ходе уличной ссоры сильно травмировал оппонента, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

19 июля 2026 года в отдел полиции № 8 поступило сообщение из больницы. К врачам обратился 46-летний мужчина с тяжелой травмой — у него диагностировали перелом основания свода черепа. Потерпевший рассказал, что на одной из улиц района у него произошел конфликт с незнакомцем. Во время ссоры нападавший, который был пьян, применил прием боевого самбо. От этого мужчина упал и ударился головой об асфальт.

Сотрудники уголовного розыска нашли злоумышленника. Им оказался 37-летний местный житель, ранее уже судимый. Он признался в содеянном. Против подозреваемого возбудили уголовное дело.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше