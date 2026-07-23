Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ задержала трех человек в ЛНР по делу о госизмене

Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР трех граждан России по подозрению в государственной измене. По версии следствия, мужчины 1963, 1969 и 1977 годов рождения действовали независимо друг от друга по заданию украинских спецслужб.

Сотрудники ФСБ задержали в ЛНР трех граждан России по подозрению в государственной измене. По версии следствия, мужчины 1963, 1969 и 1977 годов рождения действовали независимо друг от друга по заданию украинских спецслужб.

Фигуранты собирали сведения военного характера, информацию о социально-политической обстановке в регионе, а также данные о сотрудниках местных органов власти, заявили в Центре общественных связей ведомства. Уголовные дела возбуждены по ст. 275 УК РФ. Мужчины арестованы.

В ФСБ напомнили, что «все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику», будут выявлены и «понесут заслуженное наказание».

Узнать больше по теме
Луганская Народная Республика: индустриальный регион Донбасса
Луганская Народная Республика расположена на территории исторического Донбасса. Ее административным центром остается Луганск — один из крупнейших промышленных городов региона. Сегодня ЛНР развивается в составе России, а власти реализуют программы по восстановлению инфраструктуры и экономики: собрали главное по теме.
Читать дальше