В Омской области пьяный мужчина избил соседей и сжёг их машину

В Калачинске местный житель предстанет перед судом за серию нападений на соседей и поджог автомобиля. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Омской области, уголовное дело уже принято к производству.
По версии следствия, всё началось на зернотоке: обвиняемый попросил у коллеги зажигалку, получил отказ, разозлился и ударил того в лицо. Потерпевшему, который старше его на 20 лет, диагностировали лёгкий вред здоровью.
Но на этом фигурант не остановился. Вспомнив старые конфликты, он пришёл к дому соседа уже со штыковой лопатой и нанёс мужчине, старше его на 10 лет, множественные удары по голове и телу. Травмы квалифицировали как вред средней тяжести.
После избиения обвиняемый разбил лопатой стёкла автомобиля соседа, а затем вернулся с бензином, облил салон и поджёг. Машина сгорела полностью.
Все преступления, как указано в материалах дела, были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Первое заседание суда назначено на 5 августа.