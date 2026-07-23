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В Омской области пьяный мужчина избил соседей и сжёг их машину

Мужчина напал на коллегу и соседа, разбил стёкла авто, а затем вернулся с бензином.

В Калачинске местный житель предстанет перед судом за серию нападений на соседей и поджог автомобиля. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Омской области, уголовное дело уже принято к производству.

По версии следствия, всё началось на зернотоке: обвиняемый попросил у коллеги зажигалку, получил отказ, разозлился и ударил того в лицо. Потерпевшему, который старше его на 20 лет, диагностировали лёгкий вред здоровью.

Но на этом фигурант не остановился. Вспомнив старые конфликты, он пришёл к дому соседа уже со штыковой лопатой и нанёс мужчине, старше его на 10 лет, множественные удары по голове и телу. Травмы квалифицировали как вред средней тяжести.

После избиения обвиняемый разбил лопатой стёкла автомобиля соседа, а затем вернулся с бензином, облил салон и поджёг. Машина сгорела полностью.

Все преступления, как указано в материалах дела, были совершены в состоянии алкогольного опьянения. Первое заседание суда назначено на 5 августа.