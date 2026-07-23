В Омской области пьяный мужчина избил соседей и сжёг их машину

Но на этом фигурант не остановился. Вспомнив старые конфликты, он пришёл к дому соседа уже со штыковой лопатой и нанёс мужчине, старше его на 10 лет, множественные удары по голове и телу. Травмы квалифицировали как вред средней тяжести.