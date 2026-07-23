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Раскрыты подробности гибели россиянки из-за падения дерева на палатку

Организаторы сплава по реке Чусовой в Свердловской области проигнорировали опасные условия и продолжали завозить туристов, несмотря на подтопленный лагерь и высокий уровень воды.

Организаторы сплава по реке Чусовой в Свердловской области проигнорировали опасные условия и продолжали завозить туристов, несмотря на подтопленный лагерь и высокий уровень воды. В результате урагана погибла 62-летняя женщина, пишет SHOT.

По данным канала, уровень воды в Чусовой на несколько сантиметров превышал норму. Часть мест, предназначенных для отдыха участников сплава, была подтоплена. В соседнем Пермском крае туристов вообще просили отказаться от подобных маршрутов. Однако организаторы продолжали привозить людей — новая группа прибыла 21 июля. Всего в лагере находилось около ста человек. Погибшая приехала из Невьянска вместе с 43-летним сыном.

Туристы рассказывают, что весь день стояла хорошая погода. Затем начался мелкий дождь, сверкнула молния, прогремел гром. После этого погода резко изменилась — подул ураганный ветер, начался ливень. По словам очевидцев, ураган снёс лагерь и всё на своём пути буквально за три минуты.

В этот момент дерево рухнуло на одну из палаток, внутри которой находилась пенсионерка. Женщина погибла на месте. Ещё одна туристка получила перелом голени, её доставляют в больницу. Гиды также были удивлены, что при таких условиях людей вообще везли в лагерь. Группа не была зарегистрирована в МЧС.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели женщины. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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