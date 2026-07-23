Раскрыты подробности гибели россиянки из-за падения дерева на палатку

В этот момент дерево рухнуло на одну из палаток, внутри которой находилась пенсионерка. Женщина погибла на месте. Ещё одна туристка получила перелом голени, её доставляют в больницу. Гиды также были удивлены, что при таких условиях людей вообще везли в лагерь. Группа не была зарегистрирована в МЧС.