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Мэр Воронежа выразил соболезнования родным погибшего при атаке мальчика

Трагедия случилась в пригороде Воронежа.

Источник: АиФ Воронеж

Мэр Воронежа Сергей Петрин выразил соболезнования родным и близким мальчика, погибшего ночью в результате атаки.

«Это тяжёлая утрата для семьи, и мы разделяем вашу боль. В такие минуты никакие слова не способны облегчить горе, но знайте: вы не одни. Администрация города готова оказать всю необходимую поддержку», — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.

Напомним, трагедия случилась в пригороде Воронежа.

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