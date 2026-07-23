Мэр Воронежа выразил соболезнования родным погибшего при атаке мальчика

Мэр Воронежа Сергей Петрин выразил соболезнования родным и близким мальчика, погибшего ночью в результате атаки.
«Это тяжёлая утрата для семьи, и мы разделяем вашу боль. В такие минуты никакие слова не способны облегчить горе, но знайте: вы не одни. Администрация города готова оказать всю необходимую поддержку», — написал глава города в своем канале в мессенджере МАКС.
Напомним, трагедия случилась в пригороде Воронежа.
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