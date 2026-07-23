Глубиной с трёхэтажку. Раскрыта причина появления нового провала в Прикамье

«Провал находится в поле, рядом нет ни зданий, ни даже деревьев. Верёвку для спуска вниз пришлось крепить к машине, с помощью автомобиля и вытягивали трос. Я спускалась с альпинистом вниз, подавала ему собак, наверху их принимал другой доброволец, — рассказала сайту perm.aif.ru волонтёр, организатор группы в соцсети “ВКонтакте” “Дарим надежду” Анастасия Федосеева. — Ещё один человек светил нам и говорил водителю автомобиля, когда тянуть верёвку. Она врезалась в стены провала, поскольку земля была влажной. На нас то и дело падали большие комья земли. Было очень страшно».