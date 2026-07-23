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Глубиной с трёхэтажку. Раскрыта причина появления нового провала в Прикамье

Карстовая яма появилась в Кишертском округе.

С тех пор как в начале 2000-х годов в Березниках появились гигантские провалы и тысячам прикамцев пришлось переезжать, «карстовая» тема в регионе стала триггерной. А недавно к ней вернулась актуальность. На этот раз огромный провал образовался у деревни Пашёво в Кишерстком округе. Местным жителям даже пришлось развернуть операцию по спасению попавших туда собак. Почему появился провал? Что с ним будут делать?

Спускались под молнии и гром.

Ещё в мае жительница Кишертского округа выложила в одном из местных пабликов пост с предупреждением:

«За деревней Пашёво — на территории колхозного поля — образовался огромный провал. Края обваливаются, будьте осторожны!».

На фото, прикреплённом к сообщению, была гигантская яма овальной формы.

«Почему опасный участок не огорожен?» — спрашивали подписчики.

Следующее сообщение опубликовали уже в июле. Тогда местные жители заметили в провале двух перепуганных собак, которые не могли выбраться. Сердобольные люди покормили животных, но остался вопрос: как их достать? В спецслужбах, куда обращались прикамцы, сказали, что в арсенале нет необходимого снаряжения и специалистов соответствующего профиля. К решению задачи подключились пермские волонтёры.

«Сколько раз мы услышали: “невозможно”, “сложно”, “слишком опасно”, “мы всё равно ничего не сможем”. Но когда очень хочешь помочь, оказывается, что невозможное становится возможным, — написали волонтёры. — Спасение собак стало отдельным приключением, достойным целого фильма, а то и сериала. Всё складывалось невероятно сложно. Сначала нужно было найти тех, кто согласится спуститься в глубокий карстовый провал. Или хотя бы даст необходимое снаряжение. Потом нужно было организовать саму поездку».

В результате удалось собрать команду из нескольких небезразличных человек, в числе которых был альпинист из Перми и житель Кишертского района, заметивший в провале собак. Операция по спасению развернулась глубокой ночью, когда грянула гроза: сверкали молнии, гремел гром. Ждать было нельзя. Участники операции очень боялись, что начнётся ливень и собаки просто утонут в скопившейся на дне провала воде, или что края ямы начнут расползаться и завалят людей и животных.

«Провал находится в поле, рядом нет ни зданий, ни даже деревьев. Верёвку для спуска вниз пришлось крепить к машине, с помощью автомобиля и вытягивали трос. Я спускалась с альпинистом вниз, подавала ему собак, наверху их принимал другой доброволец, — рассказала сайту perm.aif.ru волонтёр, организатор группы в соцсети “ВКонтакте” “Дарим надежду” Анастасия Федосеева. — Ещё один человек светил нам и говорил водителю автомобиля, когда тянуть верёвку. Она врезалась в стены провала, поскольку земля была влажной. На нас то и дело падали большие комья земли. Было очень страшно».

Сами собаки не проявили по отношению к людям никакой агрессии и с готовностью пошли в руки. Измождённых животных увезли в краевую столицу, где после осмотра их поместили в зоогостиницу.

Сейчас организовавшие спасательную операцию волонтёры ищут новый дом для четвероногих.

Откуда провал?

Собак спасли, но проблема в виде огромного провала осталась. Как отреагировали на ситуацию местные власти?

«Информация о том, что в поле около деревни Пашёво обнаружен провал, поступила в ЕДДС Кишертского округа 2 мая. К месту оперативно выехал начальник отдела безопасности администрации. После этого 3 мая провал огородили сигнальной лентой, — сообщили сайту perm.aif.ru в администрации Кишертского округа. — В адрес Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края и Горного института Уральского отделения Российской академии наук (ГИ Уро РАН) 4 мая направили письма с информацией об обнаружении карстового провала грунта радиусом 10 м и глубиной около 10 м с просьбой обследовать территорию».

На место выехали эксперты. Результаты обследования они представили властям.

«Из акта обследования ГИ Уро РАН от 5 мая следует, что провал образовался на краю поля, в одном километре от ближайшего дома, расположенного в деревне Пашёво, — сообщили в администрации. — Форма провала округлая размером 6,5×5,9 м, а глубина варьируется от 8,8 до 10,9 м. Стенки сложены суглинисто-щебенистым грунтом коричневого цвета с карбонатной мукой и включением гравия. Территория расположена в районе закрытого соляного и сульфатного карста. При движении (преимущественно сезонном) грунтовых вод происходит вынос рыхлых отложений в пустоты подстилающих легкорастворимых пород. Это свидетельствует о карстового-суффозионном происхождении провала».

Провал постепенно растёт. Потому его решили засыпать.

«Увеличение размера происходит только за счёт осыпания краев из-за неблагоприятной погоды, — говорят в администрации. — Учитывая, что края обваливаются, планируется привлечь за счёт местного бюджета экскаватор на гусеничном ходу для засыпки ямы (в данный момент решаются организационные вопросы по его доставке с помощью трала на территорию)».

Работы обещают провести в ближайшее время.