В деле о растлении девочек в Артёме может быть больше жертв, считает СК

Число жертв в уголовном деле о растлении малолетних девочек в Артеме (Приморский край) может вырасти. Об этом в пресс-центре «ТАСС Дальний Восток» сообщил руководитель краевого управления Следственного комитета Эдуард Трубчик.
По его словам, следователи уже выявили нескольких пострадавших, но проверка ещё не завершена. Ведомство предполагает, что жертв может оказаться больше пяти. Параллельно с установлением всех потерпевших обвиняемый и девочки проходят судебно‑психиатрические экспертизы. Когда круг пострадавших будет окончательно определён, дело получит процессуальную оценку и уйдёт в суд.
Как ранее сообщалось, уголовное дело возбудили против 40‑летнего жителя Артёма. Его подозревают в нарушении половой неприкосновенности пяти 11‑летних школьниц. Подозреваемый признал свою вину.
По статье Уголовного кодекса РФ, которую ему вменили, наказание предусматривает от 15 до 25 лет лишения свободы.