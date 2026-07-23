В деле о растлении девочек в Артёме может быть больше жертв, считает СК

По его словам, следователи уже выявили нескольких пострадавших, но проверка ещё не завершена. Ведомство предполагает, что жертв может оказаться больше пяти. Параллельно с установлением всех потерпевших обвиняемый и девочки проходят судебно‑психиатрические экспертизы. Когда круг пострадавших будет окончательно определён, дело получит процессуальную оценку и уйдёт в суд.