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После июльского урагана в Павловском парке утрачено более тысячи деревьев

Число деревьев, погибших или серьезно поврежденных после урагана 11 июля в Павловском парке, превысило тысячу. Об этом сообщили в музее-заповеднике «Павловск».

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Источник: Коммерсантъ

По итогам очередного обследования территории специалисты дополнительно выявили 96 пострадавших деревьев в районе «Белая Береза». Таким образом, общее количество утраченных деревьев достигло 1 024.

В музее-заповеднике отметили, что расчистка территории и обследование парка продолжаются ежедневно. Сотрудники учреждения ведут постоянный мониторинг последствий стихии и обещают информировать посетителей о ходе восстановительных работ.

Ранее в музее заявляли, что столь масштабных разрушений после непогоды в Павловском парке не наблюдалось как минимум за последние 30 лет.