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Задержан предполагаемый организатор схемы вычета НДС на 1,2 трлн рублей

В результате совместной операции силовиков задержан подозреваемый в создании крупнейшей теневой площадки по формированию фиктивного НДС. Следствие оценивает ущерб от незаконных вычетов за 2023−2025 годы в 1,2 трлн рублей.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

В ходе совместной операции ФНС, Следственного комитета, ФСБ и МВД задержан Александр Осин, которого следствие считает организатором масштабной теневой площадки по созданию «бумажного» НДС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В настоящий момент решается вопрос об экстрадиции фигуранта в Россию. По данным источников РБК, задержанный связан с деятельностью ряда компаний, включая ООО «Справочная 055», специализирующуюся на налоговом консультировании.

Крупнейшая в стране площадка «бумажного» НДС была раскрыта правоохранительными органами весной 2026 года. В ходе расследования было установлено, что за период 2023—2025 годов через эту сеть были сформированы незаконные «схемные» вычеты на общую сумму 1,2 трлн рублей. Как уточняет РБК, налоговые органы выявили свыше 35 тысяч клиентов, пользовавшихся услугами нелегальной структуры для уклонения от уплаты налогов.