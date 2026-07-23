Задержан предполагаемый организатор схемы вычета НДС на 1,2 трлн рублей

Крупнейшая в стране площадка «бумажного» НДС была раскрыта правоохранительными органами весной 2026 года. В ходе расследования было установлено, что за период 2023—2025 годов через эту сеть были сформированы незаконные «схемные» вычеты на общую сумму 1,2 трлн рублей. Как уточняет РБК, налоговые органы выявили свыше 35 тысяч клиентов, пользовавшихся услугами нелегальной структуры для уклонения от уплаты налогов.