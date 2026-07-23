ФСБ задержала трех жителей ЛНР по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) троих россиян, подозреваемых в государственной измене, все они арестованы. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.
По данным спецслужбы, россияне 1963, 1969 и 1977 годов рождения действовали независимо друг от друга по заданию украинских спецслужб — ГУР Минобороны, СБУ и СВРУ. Они собирали и передавали противнику сведения военного характера, информацию о социально-политической обстановке в регионе, а также данные о сотрудниках территориальных органов власти.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 275 УК РФ. Санкция предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.
«ФСБ России еще раз обращает внимание, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание», — резюмировали в спецслужбе.
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