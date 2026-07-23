ФСБ задержала трех жителей ЛНР по подозрению в госизмене

По данным спецслужбы, россияне 1963, 1969 и 1977 годов рождения действовали независимо друг от друга по заданию украинских спецслужб — ГУР Минобороны, СБУ и СВРУ. Они собирали и передавали противнику сведения военного характера, информацию о социально-политической обстановке в регионе, а также данные о сотрудниках территориальных органов власти.