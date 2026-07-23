Восемь курьеров с деньгами обманутых жертв задержаны за сутки

Кроме того, за сутки были заблокированы девять фишинговых интернет-страниц, замаскированных под торговые площадки, банки или сервисы, неотличимые от настоящих, а также возможность перевода денежных средств по 56 зарубежным платежным реквизитам, которые использовали злоумышленники. Операции по 103 счетам были приостановлены.