Восемь курьеров с деньгами обманутых жертв задержаны за сутки

Там уточнили, что в ОВД за тот же период поступило около 500 сообщений о звонках аферистов. Подавляющее большинство преступлений удалось предотвратить, в том числе благодаря самим бдительным гражданам.
По информации милицейского ведомства, за последние сутки зарегистрировано 45 преступлений, которые были совершены с помощью информационно-коммуникационных технологий. Правоохранители задержали сразу восемь курьеров, среди них — два иностранных гражданина, завербованных мошенниками.
«Оперативниками задержаны 8 курьеров, работавших в интересах аферистов, в том числе 2 иностранца», — говорится в сообщении.
В МВД добавили, что у курьеров было изъято 90 тысяч рублей.
Кроме того, за сутки были заблокированы девять фишинговых интернет-страниц, замаскированных под торговые площадки, банки или сервисы, неотличимые от настоящих, а также возможность перевода денежных средств по 56 зарубежным платежным реквизитам, которые использовали злоумышленники. Операции по 103 счетам были приостановлены.
Среди способов обмана людей лидируют вишинг с телефонными звонками от имени должностных лиц, торговля на финансовых биржах и покупка товаров в интернет-пространстве. Злоумышленники используют и схемы аренды жилья и хищения с использованием соцсетей.
В ведомственной пресс-службе напомнили, что золотое правило при поступлении телефонного звонка от мошенников — это прекратить разговор и сообщить в милицию.