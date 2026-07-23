Склады маркетплейса повреждены в результате атаки БПЛА в Воронежской области

Склады маркетплейсов повреждены в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
«Повреждена кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого аналогичного сооружения», — написал он своем канале в Max.
Всего, по данным Гусева, ПВО сбила 36 беспилотников над Воронежем и шестью районами области.
В пригороде Воронежа из-за падения БПЛА начался пожар в частном доме, в результате которого погиб трехлетний мальчик. Его родители получили ранения разной степени тяжести.
В том же муниципалитете был ранен 19-летний молодой человек. Ему госпитализация не потребовалась.
Кроме того, в девяти частных домах выбиты стекла, повреждена кровля и хозяйственные постройки. Еще в 15 квартирах пяти многоквартирных домов также потребуется замена окон и ремонт коммуникаций. Осколками посекло около десятка автомобилей.
Опасность БПЛА сохраняется на территории региона, предупредил Гусев.