Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Склады маркетплейса повреждены в результате атаки БПЛА в Воронежской области

Склады маркетплейсов повреждены в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Склады маркетплейсов повреждены в результате ночной атаки БПЛА ВСУ на Воронежскую область. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«Повреждена кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого аналогичного сооружения», — написал он своем канале в Max.

Всего, по данным Гусева, ПВО сбила 36 беспилотников над Воронежем и шестью районами области.

В пригороде Воронежа из-за падения БПЛА начался пожар в частном доме, в результате которого погиб трехлетний мальчик. Его родители получили ранения разной степени тяжести.

В том же муниципалитете был ранен 19-летний молодой человек. Ему госпитализация не потребовалась.

Кроме того, в девяти частных домах выбиты стекла, повреждена кровля и хозяйственные постройки. Еще в 15 квартирах пяти многоквартирных домов также потребуется замена окон и ремонт коммуникаций. Осколками посекло около десятка автомобилей.

Опасность БПЛА сохраняется на территории региона, предупредил Гусев.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше