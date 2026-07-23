В Ангарске вынесли приговор участнику двойного убийства 20-летней давности

Преступление раскрыли только спустя 20 лет. Подсудимого задержали в марте 2026 года на Камчатке. В суде он полностью признал вину и получил 11 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Уголовное дело в отношении соучастника прекращено в связи с его смертью. Приговор пока не вступил в силу.