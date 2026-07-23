В Ангарске вынесли приговор участнику двойного убийства 20-летней давности

В Ангарске осуждён 45-летний житель Камчатского края за двойное убийство, совершённое в 2006 году. Об этом сообщили в пресс-службе судов Иркутской области.
По версии следствия, приятель подсудимого зарезал женщину в квартире знакомой. Вернувшись и увидев произошедшее, он помог спрятать тело. Когда пришла хозяйка жилья, мужчина, опасаясь разоблачения, убил и её, нанеся множественные ножевые ранения, а сообщник задушил женщину. После этого они скрылись, выбросив улики.
Преступление раскрыли только спустя 20 лет. Подсудимого задержали в марте 2026 года на Камчатке. В суде он полностью признал вину и получил 11 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года. Уголовное дело в отношении соучастника прекращено в связи с его смертью. Приговор пока не вступил в силу.