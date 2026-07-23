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ФСБ задержала троих жителей ЛНР по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике троих жителей, которые сотрудничали со спецслужбами Украины. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили представители ведомства.

Сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике троих жителей, которые сотрудничали со спецслужбами Украины. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили представители ведомства.

Подозреваемые независимо друг от друга по заданиям ГУР Минобороны Украины, СБУ и СВР собирали и передавали информацию военного характера.

Кроме того, от них вражеской стороне поступили данные о социально-политической обстановке в регионе и сотрудниках территориальных органов исполнительной власти.

Следственным отделом УФСБ по региону в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 275 УК РФ. Все трое заключены под стражу, передает ТАСС.

22 июля сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю также задержали жителя Читы, который призывал к ликвидации работников Роскомнадзора. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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