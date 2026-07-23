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Один человек погиб и четверо пострадали во время ночной атаки на Крым

В Крыму во время отражения атаки ВСУ в ночь на 23 июля погиб мирный житель.

В Крыму во время отражения атаки ВСУ в ночь на 23 июля погиб мирный житель. Ещё четверо пострадали, в том числе двое детей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он выразил соболезнования семье погибшего и заверил, что пострадавшим будет оказана помощь.

По данным МЧС Крыма, беспилотная опасность действовала на полуострове всю ночь и сохраняется до сих пор.

Налёт отражали также в Севастополе — в Балаклавском районе сбили четыре дрона.

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