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ФСБ задержала трех жителей ЛНР за работу на украинские спецслужбы

Трое жителей ЛНР собирали и передавали Украине сведения военного характера и данные о сотрудниках территориальных органов исполнительной власти.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Луганской Народной Республике троих местных жителей, подозреваемых в государственной измене. Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, задержанные сотрудничали с украинскими спецслужбами.

В ведомстве пояснили, что мужчины 1963, 1969 и 1977 годов рождения выполняли задания Главного управления разведки Минобороны Украины, Службы безопасности и Службы внешней разведки Украины. Они собирали и передавали сведения военного характера, данные о социально-политической обстановке в регионе, а также информацию о сотрудниках территориальных органов власти.

Против всех троих возбуждены уголовные дела по статье 275 УК РФ (государственная измена), они заключены под стражу.

Ранее в пресс-службе УФСБ России по Забайкальскому краю сообщили о задержании 36-летнего жителя Читы за публичные призывы к экстремистской деятельности. По данным ведомства, мужчина призывал к восстанию и убийствам сотрудников Роскомнадзора.

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