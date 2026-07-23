ВСУ атаковали склады маркетплейса под Воронежом

После падения беспилотника в пригороде Воронежа началось возгорание в частном доме. В результате погиб трехлетний мальчик. По словам Гусева, у его родителей ранения разной степени тяжести. Девять частных домов остались без стекол, повреждения получили кровля и хозяйственные постройки. В пяти жилых домах повреждено 15 квартир, еще около десяти машин посекло осколками. Губернатор призвал жителей сохранять бдительность, подчеркнув, что риск налета БПЛА по-прежнему сохраняется для всего региона.