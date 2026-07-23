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ВСУ атаковали склады маркетплейса под Воронежом

Склады маркетплейса в Воронежской области подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Склады маркетплейса в Воронежской области подверглись атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Какой именно маркетплейс пострадал, Гусев не уточнил. Удар беспилотников пришелся по складской инфраструктуре: в одном случае повреждена крыша, в другом — фасад здания.

Минувшей ночью над Воронежской областью сбили 36 украинских БПЛА. Как сообщил губернатор, цели были уничтожены силами ПВО над Воронежем и шестью районами региона.

После падения беспилотника в пригороде Воронежа началось возгорание в частном доме. В результате погиб трехлетний мальчик. По словам Гусева, у его родителей ранения разной степени тяжести. Девять частных домов остались без стекол, повреждения получили кровля и хозяйственные постройки. В пяти жилых домах повреждено 15 квартир, еще около десяти машин посекло осколками. Губернатор призвал жителей сохранять бдительность, подчеркнув, что риск налета БПЛА по-прежнему сохраняется для всего региона.

Ранее обломки беспилотника обнаружили на балконе многоквартирного дома в Туле.

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