Мать сгорела на глазах у детей во время жарки зефира на палочках

Мальчик попытался самостоятельно спасти мать и начал сбивать огонь с её одежды своей курткой. Вскоре к ним выбежал супруг Хилл, после чего вместе им удалось потушить пламя. Женщину доставили в больницу с серьёзными ожогами лица и рук. После первой операции она сохраняла связь с семьёй и разговаривала с детьми по телефону.