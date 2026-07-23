Челябинка лишилась 900 тыс. рублей, пытаясь купить BMW через иностранный мессенджер

«Связавшись с менеджером, она заключила договор о приобретении транспортного средства, оплатив предъявленный счет и таможенную пошлину. В оговоренные сроки автомобиль к ней так и не приехал, а менеджер перестал выходить на связь. Спустя время горожанка осознала, что стала жертвой мошеннической схемы и обратилась за помощью в органы внутренних дел», — прокомментировали в региональном Главке МВД.