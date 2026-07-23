Челябинка лишилась 900 тыс. рублей, пытаясь купить BMW через иностранный мессенджер

Жительница Челябинска лишилась около 900 тыс. рублей, пытаясь по объявлению в иностранном мессенджере купить BMW, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В Отдел полиции «Центральный» обратилась 36-летняя женщина.
Она заявила, что одном из электронных сервисов мгновенного обмена сообщениями нашла объявление о продаже иномарки. Автомобиль находился в иностранном государстве.
«Связавшись с менеджером, она заключила договор о приобретении транспортного средства, оплатив предъявленный счет и таможенную пошлину. В оговоренные сроки автомобиль к ней так и не приехал, а менеджер перестал выходить на связь. Спустя время горожанка осознала, что стала жертвой мошеннической схемы и обратилась за помощью в органы внутренних дел», — прокомментировали в региональном Главке МВД.