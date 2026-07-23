Мужчина погиб при пожаре в Челябинской области

В Симе произошел пожар в многоэтажке на улице Кирова.
Спасателям удалось эвакуировать из дома 12 человек, в том числе пятерых детей. Но без жертв все равно не обошлось.
— В задымленной квартире на третьем этаже обнаружен мужчина 1974 года рождения без признаков жизни, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.
Огонь охватил 4 квадратных метра, его потушили. Причину происшествия пока выясняют эксперты.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше