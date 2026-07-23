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Ветеринары подтвердили массовую гибель пчел в Новосибирской области

В Сузунском районе Новосибирской области специалисты подтвердили массовую гибель медоносных пчел на нескольких пасеках. Сейчас причины происшествия выясняют контролирующие органы.

Ранее владельцы пасек сообщили, что насекомые начали массово погибать после обработки сельскохозяйственных полей. По словам пчеловодов, аграрии не предупредили их заранее о применении химических препаратов. Из-за этого хозяева пасек не успели закрыть ульи и защитить пчел.

Как сообщили «МК в Новосибирске» в региональном Управлении ветеринарии, специалисты выезжали на место 7 июля. Во время обследования они подтвердили факт гибели насекомых и отобрали образцы для лабораторных исследований.

Анализы показали, что инфекционных заболеваний у пчел не выявлено.

«Специалистами было проведено выездное обследование пасеки, в результате которого действительно зафиксирован факт гибели пчел. Отобраны пробы подмора с целью исключения заразных болезней. Результаты исследований отрицательные», — сообщили в ведомстве.

Материалы проверки уже передали в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора. Специалистам предстоит выяснить, соблюдались ли требования при использовании пестицидов на соседних сельхозугодьях.

Одновременно проверка выявила нарушения и у части пчеловодов. Некоторые пасеки не были зарегистрированы в системе ФГИС «ВетИС», а также не имели обязательных ветеринарно-санитарных паспортов.

Ветеринарные специалисты рекомендовали владельцам пострадавших пасек направить образцы в аккредитованные лаборатории для химико-токсикологических исследований. Они помогут установить, присутствовали ли в организме погибших пчел следы ядохимикатов.

Проблема массовой гибели пчел фиксируется не только в Новосибирской области. По данным ТАСС, аналогичные случаи произошли в Красноярском крае и Челябинской области. В обоих регионах специалисты также проверяют возможную связь мора с применением пестицидов на сельскохозяйственных полях.