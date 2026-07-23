Ветеринары подтвердили массовую гибель пчел в Новосибирской области

Ранее владельцы пасек сообщили, что насекомые начали массово погибать после обработки сельскохозяйственных полей. По словам пчеловодов, аграрии не предупредили их заранее о применении химических препаратов. Из-за этого хозяева пасек не успели закрыть ульи и защитить пчел.
Как сообщили «МК в Новосибирске» в региональном Управлении ветеринарии, специалисты выезжали на место 7 июля. Во время обследования они подтвердили факт гибели насекомых и отобрали образцы для лабораторных исследований.
Анализы показали, что инфекционных заболеваний у пчел не выявлено.
«Специалистами было проведено выездное обследование пасеки, в результате которого действительно зафиксирован факт гибели пчел. Отобраны пробы подмора с целью исключения заразных болезней. Результаты исследований отрицательные», — сообщили в ведомстве.
Материалы проверки уже передали в Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора. Специалистам предстоит выяснить, соблюдались ли требования при использовании пестицидов на соседних сельхозугодьях.
Одновременно проверка выявила нарушения и у части пчеловодов. Некоторые пасеки не были зарегистрированы в системе ФГИС «ВетИС», а также не имели обязательных ветеринарно-санитарных паспортов.
Ветеринарные специалисты рекомендовали владельцам пострадавших пасек направить образцы в аккредитованные лаборатории для химико-токсикологических исследований. Они помогут установить, присутствовали ли в организме погибших пчел следы ядохимикатов.
Проблема массовой гибели пчел фиксируется не только в Новосибирской области. По данным ТАСС, аналогичные случаи произошли в Красноярском крае и Челябинской области. В обоих регионах специалисты также проверяют возможную связь мора с применением пестицидов на сельскохозяйственных полях.