Ветеринары подтвердили массовую гибель пчел в Новосибирской области

Проблема массовой гибели пчел фиксируется не только в Новосибирской области. По данным ТАСС, аналогичные случаи произошли в Красноярском крае и Челябинской области. В обоих регионах специалисты также проверяют возможную связь мора с применением пестицидов на сельскохозяйственных полях.