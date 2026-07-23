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Новосибирец оштрафован на 300 тысяч рублей за взлом аккаунтов водителей такси

Мужчина использовал вредоносные программы для хищения денег через приложение.

Источник: Комсомольская правда

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю, виновному в хищении денег с аккаунтов водителей такси в приложении с помощью вредоносных программ. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В 2023—2024 годах сибиряк использовал программы для нейтрализации защиты и получал доступ к аккаунтам водителей в приложении такси, чтобы похищать стимулирующие выплаты. Всего он совершил 30 преступлений.

Суд назначил ему штраф в размере 400 тысяч рублей, но с учетом времени задержания смягчил до 300 тысяч. Уголовные дела о мошенничестве прекращены за истечением сроков давности.