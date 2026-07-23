Рабочий погиб в цистерне из-за вспышки газовоздушной смеси

Инцидент произошел в конце мая текущего года в Лиде.
В ремонтной мастерской одной из транспортных компаний внутри молочной цистерны выполнялись сварочные работы. В какой-то момент внутри емкости произошла вспышка газовоздушной смеси.
В результате 52‑летний электрогазосварщик погиб на месте. Его 23‑летний напарник получил телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности.
Ранее в цистерне устраняли протечку монтажной пеной, однако анализ воздуха на наличие взрывоопасных веществ не проводился.
Как было установлено, 63‑летний начальник ремонтной мастерской, который отвечал за охрану труда, поручил выполнение работ внутри емкости без оформления наряда‑допуска и без проведения обязательной дегазации.
В отношении начальника мастерской возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 306 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси.
Расследование трагического инцидента продолжается.