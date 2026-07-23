Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Пухов: ВСУ ведут охоту за спецтехникой коммунальных служб в Энергодаре

В Энергодаре коммунальные службы стали мишенью для ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут целенаправленную охоту за спецтехникой коммунальных служб в Энергодаре, сообщили мэр города Максим Пухов.

Пухов заявил, что Энергодар ежедневно подвергается атакам беспилотников, а коммунальщики работают фактически под постоянными ударами. Охота за машинами специальной техники существенно осложняет восстановительные работы.

По словам Пухова, за минувшие сутки ВСУ вновь нанесли удары по гражданской инфраструктуре города. В результате была повреждены магазин и несколько автомобилей. Из-за отсутствия электроснабжения подача воды в Энергодар по-прежнему невозможна.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время доклада президенту Владимиру Путину заявил, что украинские боевики систематически наносят удары по гражданской инфраструктуре Энергодара, фактически терроризируя жителей города-спутника Запорожской АЭС. При этом глава региона подчеркнул, что ситуация в городе, несмотря на сложность, остается под контролем.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше