Мэр Пухов: ВСУ ведут охоту за спецтехникой коммунальных служб в Энергодаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут целенаправленную охоту за спецтехникой коммунальных служб в Энергодаре, сообщили мэр города Максим Пухов.
Пухов заявил, что Энергодар ежедневно подвергается атакам беспилотников, а коммунальщики работают фактически под постоянными ударами. Охота за машинами специальной техники существенно осложняет восстановительные работы.
По словам Пухова, за минувшие сутки ВСУ вновь нанесли удары по гражданской инфраструктуре города. В результате была повреждены магазин и несколько автомобилей. Из-за отсутствия электроснабжения подача воды в Энергодар по-прежнему невозможна.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время доклада президенту Владимиру Путину заявил, что украинские боевики систематически наносят удары по гражданской инфраструктуре Энергодара, фактически терроризируя жителей города-спутника Запорожской АЭС. При этом глава региона подчеркнул, что ситуация в городе, несмотря на сложность, остается под контролем.