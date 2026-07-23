Мэр Пухов: ВСУ ведут охоту за спецтехникой коммунальных служб в Энергодаре

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время доклада президенту Владимиру Путину заявил, что украинские боевики систематически наносят удары по гражданской инфраструктуре Энергодара, фактически терроризируя жителей города-спутника Запорожской АЭС. При этом глава региона подчеркнул, что ситуация в городе, несмотря на сложность, остается под контролем.