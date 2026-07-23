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Четыре человека пострадали в результате ударов ВСУ по Энергодару

Четыре человека пострадали в результате ударов украинской армии по Энергодару. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил мэр города Максим Пухов.

Четыре человека пострадали в результате ударов украинской армии по Энергодару. Об этом в четверг, 23 июля, сообщил мэр города Максим Пухов.

Первый удар пришелся по территории городского рынка — тяжелые ранения получили две женщины возрастом около 60 лет. Также ВСУ атаковали магазин: пострадали мужчина около 30 лет и женщина около 60 лет, оба находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавших доставили в медико-санитарную часть, где им оказывают медицинскую помощь.

Вместе с тем Энергодар остался без электричества из-за аварии за его пределами. Как сообщил Пухов, специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии.

— В связи с отсутствием электроснабжения и сохраняющимися проблемами со стабильной работой системы водоснабжения подача воды в город по-прежнему невозможна. Специалисты готовы продолжить работы сразу после восстановления надежного электропитания, — написал мэр в своем Telegram-канале.

В этот же день один человек погиб, еще четверо пострадали в результате ночной атаки украинской армии на Крым, о чем сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Помимо этого, 22 июля режим ЧС ввели в Прикубанском и Карасунском округах Краснодара, где жилые дома получили повреждения при ночном ударе вражеских дронов.

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