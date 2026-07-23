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Жителя Самарской области осудили за нападение на полицейского

В Чапаевске после семейного конфликта мужчина избил полицейских.

Источник: Комсомольская правда

В Чапаевске 11 мая 2026 года произошел семейный конфликт, на который по вызову приехали полицейские. Они попытались успокоить мужчину, хотели доставить его в участок.

«Он умышленно нанес полицейским удары кулаком по лицу», — прокомментировала объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Жителя Чапаевска признали виновным в применении насилия по отношению к представителю власти. Суд учел смягчающие обстоятельства. Мужчину приговорили к принудительным работам на полгода, 5% от его заработка будут удерживать в пользу государства.