Жителя Самарской области осудили за нападение на полицейского

В Чапаевске 11 мая 2026 года произошел семейный конфликт, на который по вызову приехали полицейские. Они попытались успокоить мужчину, хотели доставить его в участок.
«Он умышленно нанес полицейским удары кулаком по лицу», — прокомментировала объединенная пресс-служба судов Самарской области.
Жителя Чапаевска признали виновным в применении насилия по отношению к представителю власти. Суд учел смягчающие обстоятельства. Мужчину приговорили к принудительным работам на полгода, 5% от его заработка будут удерживать в пользу государства.