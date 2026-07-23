«Так и останется преступником»: брат Салтанат Нукеновой высказался об освобождении Байжанова

«Адвокаты вчера изучили вопрос, так как это вопрос амнистии, мы ничего не можем сделать, получается его два раза амнистировали. Нас к заседанию не подключали и не уведомляли, при этом вопросы амнистии рассматриваются без участия потерпевшей стороны. “Амнистия” не равно “невиновен”. Амнистия не отменяет приговор, не признает человека невиновным и не отменяет установленную судом вину. Байжанов так и останется преступником с пробационным контролем на 6 лет», — написал Амангельды в соцсетях.