Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Так и останется преступником»: брат Салтанат Нукеновой высказался об освобождении Байжанова

Брат Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды отреагировал на новость о досрочном освобождении Бахытжана Байжанова, передает NUR.KZ. Он заявил, что семья не участвовала в процессе.

Источник: t.me/Jogargy_sot

«Адвокаты вчера изучили вопрос, так как это вопрос амнистии, мы ничего не можем сделать, получается его два раза амнистировали. Нас к заседанию не подключали и не уведомляли, при этом вопросы амнистии рассматриваются без участия потерпевшей стороны. “Амнистия” не равно “невиновен”. Амнистия не отменяет приговор, не признает человека невиновным и не отменяет установленную судом вину. Байжанов так и останется преступником с пробационным контролем на 6 лет», — написал Амангельды в соцсетях.

Напомним, накануне адвокат Газиз Ынтыкбаев сообщил, что двоюродный брат Куандыка Бишимбаева Бахытжан Байжанов выйдет на свободу и вернется к своей семье.

В КУИС подтвердили информацию, но отметили, что в отношении Байжанова установлен пробационный контроль, а также административный надзор сроком на 6 лет.