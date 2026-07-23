Мальчик погиб при атаке ВСУ на Воронеж 23 июля

На протяжении всей минувшей ночи силы ПВО отражали атаку беспилотников на Воронежскую область. Над областным центром и шестью районами региона были уничтожены 36 беспилотников. К сожалению, есть погибший — атака унесла жизнь трехлетнего малыша. Также на данный момент известно о трех раненых. Подробности — в материале vrn.aif.ru.