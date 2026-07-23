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Мальчик погиб при атаке ВСУ на Воронеж 23 июля

Над областным центром и шестью районами региона были уничтожены 36 беспилотников. К сожалению, есть погибший — атака унесла жизнь трехлетнего малыша. Также на данный момент известно о трех раненых. Подробности — в материале vrn.aif.ru.

Источник: АиФ Воронеж

На протяжении всей минувшей ночи силы ПВО отражали атаку беспилотников на Воронежскую область. Над областным центром и шестью районами региона были уничтожены 36 беспилотников. К сожалению, есть погибший — атака унесла жизнь трехлетнего малыша. Также на данный момент известно о трех раненых. Подробности — в материале vrn.aif.ru.

«Никакие слова не способны облегчить горе».

В ночь на 23 июля в регионе дважды объявляли ракетную опасность, а под угрозой удара БПЛА оказались два города и шесть районов. Как сообщил губернатор Александр Гусев, противник целенаправленно атаковал гражданские объекты.

В результате падения БПЛА в пригороде Воронежа загорелся частный дом, в котором погиб трехлетний мальчик. Его родители получили ранения разной степени тяжести.

«От себя лично и от Правительства региона выражаю им и их родным глубокие соболезнования. Готовы оказать всю необходимую помощь», — сказал глава региона.

Со словами соболезнования также выступил мэр города Сергей Петрин:

«Это тяжёлая утрата для семьи, и мы разделяем вашу боль. В такие минуты никакие слова не способны облегчить горе, но знайте: вы не одни. Администрация города готова оказать всю необходимую поддержку».

Третий пострадавший — 19-летний парень. Он получил легкие ранения, госпитализация не потребовалась.

Поврежден склад, дома и автомобили.

В результате атаки была повреждена кровля склада одного из маркетплейсов и фасад другого аналогичного сооружения. Также в девяти частных домах выбило стекла, повреждена кровля и хозпостройки.

В 15 квартирах пяти многоквартирных зданий также потребуется замена окон и ремонт коммуникаций. Около десятка автомобилей посекло сколками.

Ещё в двух районах региона повреждены кровля, окна и фасад двух частных домовладений.

На момент публикации опасность беспилотной атаки сохраняется на всей территории области.

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