Подросток из Экибастуза оказался на скамье подсудимых из-за перевода 35 тыс. тенге

По информации пресс-службы ведомства, в феврале 2026 года подросток из Экибастуза, испытывая финансовые трудности, согласился на предложение знакомого быстро заработать.
Условия казались простыми: передать логин, пароль и полный доступ к своему банковскому приложению за 30 тыс. тенге. Знакомый уверял, что счет нужен исключительно для перечисления заработной платы.
Сделка состоялась, однако реальность оказалась суровее: счет мгновенно задействовали в мошеннической схеме, на карту подростка поступили 35 тыс. тенге, обманом выманенные у жертвы, а сам несовершеннолетний получил на руки всего 23 800 тенге.
Вместо легких денег парня ждал визит правоохранительных органов.
Даже, когда до подростка дошли слухи об аферах знакомого, доступ к счету уже был у третьих лиц, а механизм преступления запущен.
В ходе судебного процесса подсудимый полностью признал вину и раскаялся.
Принимая во внимание несовершеннолетний возраст, раскаяние и отсутствие судимостей, суд назначил подростку наказание в виде 30 часов общественных работ.