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Большая часть Запорожской области осталась без электричества из-за атак ВСУ

Специалисты делают все возможное для скорейшего возвращения света в Запорожской области.

Источник: Комсомольская правда

Большая часть населенных пунктов Запорожской области осталась без электроснабжения из-за аварийных отключений при атаках Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом утром в четверг, 23 июля, сообщил губернатор Евгений Балицкий, отметив, что аварийные бригады непрерывно ведут восстановительные работы на энергосетях.

«Причиной сложившейся ситуации стали очередные атаки со стороны противника по объектам энергетической инфраструктуры… Повреждено ключевое оборудование, что привело к нарушению в электроснабжении потребителей», — пояснил глава региона в Telegram.

Балицкий заключил, что на данный момент специалисты делают все возможное для скорейшего возвращения света в дома местных жителей.

Напомним, неделю назад Балицкий сообщил, что город-спутник Запорожской АЭС Энергодар оказался без обеспечения электричеством в результате атак ВСУ. Критически важные объекты и социальная инфраструктура были переведены на резервные источники питания.

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