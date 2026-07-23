Во время сплава по Исети перевернулись пять сапбордов, один человек погиб

В Свердловской области во время сплава по реке Исеть перевернулись пять сапбордов. Трагедия произошла 22 июля в районе деревни Малая Кодинка в Каменске-Уральском.
— В этом месте много крутых спусков, похожих на небольшие водопады. Сапы сорвались с них и перевернулись, — рассказал «КП-Екатеринбург» Павел Вишняускас, руководитель Каменск-Уральского поисково-спасательного отряда.
Он уточнил, что на одном из сапбордов находилась семья — двое детей 9 и 13 лет и их родители. Все, кроме отца, были в спасательных жилетах. Туристов унесло течением, но женщину и детей вынесло на берег, им помогли очевидцы. В медицинской помощи они не нуждались. Глава семейства, предположительно, утонул. Его тело пока не найдено, спасатели патрулируют реку на катере.
Известно, что группа туристов не была зарегистрирована в МЧС.
Накануне в регионе произошла ещё одна трагедия: на берегу Чусовой ураган повалил дерево на палатку с 62-летней женщиной, она погибла на месте.