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Школьника задержали за прогулку по рельсам столичного метро

Школьник пробрался на открытый участок путей на перегоне от станции метро «Рязанский проспект» до станции «Выхино» и прогулялся по рельсам, его задержали полицейские. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Школьник пробрался на открытый участок путей на перегоне от станции метро «Рязанский проспект» до станции «Выхино» и прогулялся по рельсам, его задержали полицейские. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— На перегоне Таганско-Краснопресненской линии, от «Рязанского проспекта» к «Выхино», дежурный по станции заметил на путях постороннего. Прибывшие полицейские УВД на Московском метрополитене задержали нарушителя — им оказался мальчик 2012 года рождения, — рассказали в канале ведомства в МАКС.

Полицейские нашли мать юноши и составили в ее отношении протокол по статье о неисполнении родительских обязанностей. Силовики объяснили подростку, почему нельзя находиться на рельсах и напомнили о последствиях.

Ранее женщина спустилась на рельсы на станции «Киевская» Большой кольцевой линии метро, чтобы поднять упавший телефон. Ее задержали и составили административный протокол. Правонарушительницу арестовали на пять суток.