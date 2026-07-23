Школьника задержали за прогулку по рельсам столичного метро

Школьник пробрался на открытый участок путей на перегоне от станции метро «Рязанский проспект» до станции «Выхино» и прогулялся по рельсам, его задержали полицейские. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.