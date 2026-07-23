Не дождалась подарка и сорвалась: В Индии женщина расправилась с мужем из-за сари

Инцидент произошёл 19 июля в штате Махараштра. По данным полиции, конфликт между супругами начался после того, как 35-летний мужчина вернулся домой без подарка, который ранее пообещал приобрести для жены. Во время ссоры 30-летняя женщина, как считают следователи, напала на супруга. Сначала она несколько раз ударила его тяжёлой крышкой от скороварки, а затем задушила.