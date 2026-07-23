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Четыре человека пострадали при атаке на торговые объекты Энергодара

Четыре мирных жителя Энергодара пострадали в результате двух ударов по инфраструктуре города. Тяжелые травмы получили две женщины на рынке, а также мужчина и женщина у магазина.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В результате серии ударов по гражданской инфраструктуре Энергодара ранения получили четыре мирных жителя. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.

Первая атака была зафиксирована на территории городского рынка. В результате удара тяжелые травмы получили две женщины в возрасте около 60 лет. Позднее противник нанес второй удар по магазину на улице Воинов-Интернационалистов. В этом месте серьезно пострадали еще два человека: мужчина около 30 лет, который находится в крайне тяжелом состоянии, и женщина (около 60 лет) с тяжелыми ранениями.

Все пострадавшие были доставлены в медико-санитарную часть города, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Глава города охарактеризовал произошедшее как целенаправленный удар по гражданскому населению. Мэр Энергодара призвал жителей к максимальной осторожности, рекомендовав по возможности избегать мест массового скопления людей и открытых пространств.