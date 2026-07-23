Четыре человека пострадали при атаке на торговые объекты Энергодара

Первая атака была зафиксирована на территории городского рынка. В результате удара тяжелые травмы получили две женщины в возрасте около 60 лет. Позднее противник нанес второй удар по магазину на улице Воинов-Интернационалистов. В этом месте серьезно пострадали еще два человека: мужчина около 30 лет, который находится в крайне тяжелом состоянии, и женщина (около 60 лет) с тяжелыми ранениями.