Четыре человека пострадали при атаке на торговые объекты Энергодара

В результате серии ударов по гражданской инфраструктуре Энергодара ранения получили четыре мирных жителя. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов.
Первая атака была зафиксирована на территории городского рынка. В результате удара тяжелые травмы получили две женщины в возрасте около 60 лет. Позднее противник нанес второй удар по магазину на улице Воинов-Интернационалистов. В этом месте серьезно пострадали еще два человека: мужчина около 30 лет, который находится в крайне тяжелом состоянии, и женщина (около 60 лет) с тяжелыми ранениями.
Все пострадавшие были доставлены в медико-санитарную часть города, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Глава города охарактеризовал произошедшее как целенаправленный удар по гражданскому населению. Мэр Энергодара призвал жителей к максимальной осторожности, рекомендовав по возможности избегать мест массового скопления людей и открытых пространств.