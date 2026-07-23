В Минске пенсионерка сдала в милицию инкассатора казино. Подробности рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Правоохранителям женщина рассказала, что сначала ей на городской телефон позвонила будто бы ее сестра, которая в слезах рассказала, что по ее вине произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Потом уже на мобильный номер пенсионерке перезвонил мнимый следователь, который заявил, что нужно заплатить крупную сумму, чтобы освободить родственницу от уголовной ответственности и оказать помощь пострадавшему.
Минчанка всему поверила и отдала приехавшему к ней мужчине 5000 долларов США и 20 тысяч белорусских рублей.
Вскоре оперативники задержали курьера, которым оказался 30-летний иностранец, который приехал по совету друга работать в Беларусь инкассатором онлайн-казино. Мужчина считал, что пожилая женщина отдала ему деньги для совершения ставок.
Возбуждено уголовное дело.