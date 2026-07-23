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В Энергодаре четыре человека пострадали при ударе по рынку и магазину

ВСУ атаковали территорию рынка и магазин в Энергодаре. Пострадали четыре человека, сообщил мэр города Максим Пухов.

ВСУ атаковали территорию рынка и магазин в Энергодаре. Пострадали четыре человека, сообщил мэр города Максим Пухов.

Три женщины в возрасте около 60 лет получили тяжелые ранения. Также пострадал 30-летний мужчина, он находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи уже оказывают помощь раненым, добавил господин Пухов.

Энергодар полностью обесточен после ночных ударов ВСУ. Отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

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