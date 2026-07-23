В Энергодаре четыре человека пострадали при ударе по рынку и магазину

ВСУ атаковали территорию рынка и магазин в Энергодаре. Пострадали четыре человека, сообщил мэр города Максим Пухов.
Три женщины в возрасте около 60 лет получили тяжелые ранения. Также пострадал 30-летний мужчина, он находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи уже оказывают помощь раненым, добавил господин Пухов.
Энергодар полностью обесточен после ночных ударов ВСУ. Отключения электроснабжения затронули значительную часть Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.Читать дальше