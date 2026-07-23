Ford уволил сотрудника за шоколадку за $2 из-за сбоя терминала

Компания Ford начала проверку работы киосков самообслуживания на своих американских заводах после серии увольнений сотрудников, которых заподозрили в краже продуктов из-за сбоев в терминалах оплаты, сообщает New York Post. 38-летний Ник Набозны, проработавший на заводе в Мичигане почти девять лет, был уволен за упаковку чипсов и крекеры, которые, по его утверждению, оплатил картой. В другом случае электрика Курта Кромма уволили за печенье стоимостью $1,95, хотя платеж прошел, и компания выплатила ему $33 тыс. компенсации.