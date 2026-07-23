Ford уволил сотрудника за шоколадку за $2 из-за сбоя терминала

Компания Ford начала проверку работы киосков самообслуживания на своих американских заводах после серии увольнений сотрудников, которых заподозрили в краже продуктов из-за сбоев в терминалах оплаты, сообщает New York Post. 38-летний Ник Набозны, проработавший на заводе в Мичигане почти девять лет, был уволен за упаковку чипсов и крекеры, которые, по его утверждению, оплатил картой. В другом случае электрика Курта Кромма уволили за печенье стоимостью $1,95, хотя платеж прошел, и компания выплатила ему $33 тыс. компенсации.
Набозны утверждает, что терминал подтвердил оплату, но Ford решил иначе. Его случай стал одним из нескольких, когда работники заявляли об ошибках в работе платежных устройств.
По данным Detroit Free Press, как минимум трое других сотрудников, уволенных по аналогичным обвинениям, были восстановлены после проверок, подтвердивших отсутствие нарушений. Кромм после восстановления и выплаты компенсации отказался возвращаться на завод.
Ford и оператор киосков Aramark заявили, что проводят совместную проверку всех терминалов самообслуживания на предприятиях компании в США. Они изучают возможные технические сбои, но конкретные инциденты не комментируют.
Увольнения на фоне ошибок терминалов вызвали резонанс в американских СМИ. Работники требуют более тщательного контроля за работой платежных систем и пересмотра политики дисциплинарных взысканий.
В 2025 году аналогичный скандал разразился на заводах General Motors, где несколько сотрудников были уволены из-за сбоев в системе оплаты в столовых. Кроме того, в апреле 2026 года профсоюз работников автопрома США призвал компании пересмотреть политику увольнений за мелкие кражи, указывая на частые технические ошибки.
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