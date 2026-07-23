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Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Егорьевске

В Егорьевске произошла чрезвычайная ситуация в жилой пятиэтажке. В одной из квартир случился хлопок бытового газа, за которым последовало возгорание, пишет SHOT.

Источник: Life.ru

Огонь быстро распространился, охватив помещения сразу на третьем этаже. Взрывная волна нанесла серьёзный урон конструкции здания: в доме выбило стекла, а один из балконов оказался разрушен.

На данный момент известно о трёх пострадавших, которым медики оказывают необходимую помощь. Точное состояние пациентов уточняется.

На месте инцидента работают спасатели и пожарные расчеты. Специалисты ликвидируют очаги пламени и обследуют повреждённые перекрытия.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Эксперты выясняют, что стало причиной детонации газовоздушной смеси.

Ранее в Новосибирске в доме на улице Народной взорвался газ, после чего начался пожар. В результате инцидента пострадали два человека.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.