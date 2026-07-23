Три человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Егорьевске

Огонь быстро распространился, охватив помещения сразу на третьем этаже. Взрывная волна нанесла серьёзный урон конструкции здания: в доме выбило стекла, а один из балконов оказался разрушен.
На данный момент известно о трёх пострадавших, которым медики оказывают необходимую помощь. Точное состояние пациентов уточняется.
На месте инцидента работают спасатели и пожарные расчеты. Специалисты ликвидируют очаги пламени и обследуют повреждённые перекрытия.
Обстоятельства случившегося устанавливаются. Эксперты выясняют, что стало причиной детонации газовоздушной смеси.
Ранее в Новосибирске в доме на улице Народной взорвался газ, после чего начался пожар. В результате инцидента пострадали два человека.
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