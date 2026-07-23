Воронежский омбудсмен прокомментировала атаку ВСУ, унёсшую жизнь малыша

Уполномоченный по правам ребёнка в Воронежской области Ангелина Севергина выразила соболезнования родным и близким погибшего при ночной атаке ВСУ трёхлетнего мальчика.
«Главная боль этой ночи — не в цифрах сбитых целей, а в том, что мишенью вновь стали мирные кварталы, где живут семьи с детьми. Горе, которое невозможно осмыслить — в результате пожара, возникшего после падения обломков БПЛА, погиб трёхлетний мальчик. Его родители получили ранения. Это невосполнимая утрата для семьи и для всех нас Атаки по жилым кварталам, по домам, где спят семьи, — это удар по всем нам. И боль этой ночи останется с нами надолго», — написала детский омбудсмен в своём канале в мессенджере МАКС.
Также Ангелина Севергина выразила готовность оказать семье погибшего мальчика всю необходимую помощь и поддержку.
Напомним, что минувшей ночью в небе над Воронежем и шестью районами области сбили 36 беспилотников. Помимо родителей погибшего малыша, при атаке вражеских БПЛА пострадал 19-летний парень. Он получил лёгкие ранения. Кроме того, в регионе зафиксирован ряд разрушений. Подробности — в нашем материале.