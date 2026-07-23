Воронежский омбудсмен прокомментировала атаку ВСУ, унёсшую жизнь малыша

«Главная боль этой ночи — не в цифрах сбитых целей, а в том, что мишенью вновь стали мирные кварталы, где живут семьи с детьми. Горе, которое невозможно осмыслить — в результате пожара, возникшего после падения обломков БПЛА, погиб трёхлетний мальчик. Его родители получили ранения. Это невосполнимая утрата для семьи и для всех нас Атаки по жилым кварталам, по домам, где спят семьи, — это удар по всем нам. И боль этой ночи останется с нами надолго», — написала детский омбудсмен в своём канале в мессенджере МАКС.