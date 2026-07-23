ФСБ задержала трёх жителей ЛНР по подозрению в госизмене

Задержанные 1963, 1969 и 1977 годов рождения не были связаны между собой и выполняли поручения независимо друг от друга. Следствие считает, что фигуранты собирали информацию военного характера, а также данные о социально-политической ситуации в республике. Кроме того, речь шла о сведениях, связанных с сотрудниками местных органов исполнительной власти.