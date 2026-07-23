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ФСБ задержала трёх жителей ЛНР по подозрению в госизмене

В Луганской Народной Республике задержали трёх россиян, которых подозревают в сборе и передаче сведений украинским спецслужбам. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о государственной измене. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

Источник: Life.ru

ФСБ задержала трёх жителей ЛНР по подозрению в госизмене. Видео © ЦОС ФСБ России.

Задержанные 1963, 1969 и 1977 годов рождения не были связаны между собой и выполняли поручения независимо друг от друга. Следствие считает, что фигуранты собирали информацию военного характера, а также данные о социально-политической ситуации в республике. Кроме того, речь шла о сведениях, связанных с сотрудниками местных органов исполнительной власти.

После задержания были возбуждены уголовные дела по статье 275 УК РФ о государственной измене. Суд избрал всем троим меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее в Краснодарском крае суд вынес приговор инженеру предприятия топливно-энергетической отрасли по делу о шпионаже в пользу Украины. Мужчина получил 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 62-летний специалист самостоятельно установил контакт с представителем СБУ и на протяжении более года передавал ему служебные сведения.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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