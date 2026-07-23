При атаке БПЛА ВСУ на Крым погиб мирный житель

В результате ночной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения, в том числе двое детей. Об этом в четверг сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Аксенов выразил соболезнования родным погибшего и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Он заверил, что правительство Крыма окажет семьям необходимую помощь.
В ночь на 22 июля украинский беспилотник ударил по многоэтажному жилому дому в Ялте — тогда ранения получили 17 мирных жителей. После атаки часть населенных пунктов на Южном берегу Крыма осталась без света и воды. Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте после атак ВСУ по гражданским объектам.
Минувшей ночью ВСУ атаковали Воронежскую область. В результате налета есть пострадавшие.